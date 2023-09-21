Орудующие в соцсетях мошенники выдают себя за главу Салехарда

Фото предоставлено КП

Мошенники, орудующие в соцсетях, вышли на новый уровень. Теперь они прикидываются известными людьми, пример, главой Салехарда Алексеем Титовским.

Сегодняшним утром глава окружной столицы опубликовал в своем телеграм-канале сообщение, в котором предупредил северян о подобного рода обмане.

«Друзья, к сожалению, случаи мошенничества - не редкость. Если вам от моего имени приходят сомнительные сообщения, знайте,-это фейковые аккаунты. Не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных», - написал градоначальник в своем канале Telegram.

Также он призвал салехардцев быть бдительными и дал ссылки на свои реальные странички в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на канал в «Telegram».