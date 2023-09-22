Памятные плиты в салехардском парке Победы обновят приглашенные специалисты

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде обновят памятные плиты, установленные в парке Победы. Специально для этого в город приедут специалисты из Тюмени и Московской области, сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский.

- Специалисты обновят надписи на плитах у Вечного огня, на гранитных стелах с орденами, таких на Пантеоне двенадцать. Кроме того, они обследуют сам камень на предмет очистки от коррозии, - сказал управленец.

Также Алексей Титовский подчеркнул, что поддерживать парк Победы в должном состоянии - святая обязанность.

Напоминаем, что некоторое время назад там высадили памятную аллею из елей и открыли мемориал героям СВО.