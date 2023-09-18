«Как символ нашей благодарности за мужество»: на салехардском кладбище установили мемориал, посвященный бойцам СВО

Фото: Алексей Титовский, соцсети

На кладбище Салехарда продолжается создание Аллеи Памяти, посвященной бойцам, погибшим в ходе СВО. Сегодня там установили мемориал «Памяти погибших в спецоперации», сообщил глава города Алексей Титовский.

- Стилизованный образ горящей свечи - как символ нашей благодарности за мужество погибших бойцов, - произнес управленец.

Монумент выполнен в виде гранитной стелы, увенчанной декоративным скульптурным элементом «Пламя». А размещена она на основании в форме пятиконечной звезды.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

- Обсуждали «Свечу» с семьями и боевыми товарищами погибших, они поддержали идею, - добавил градоначальник.

Напоминаем, что также в рамках обустройства аллеи власти позаботятся о могилах солдат, установи на них единые надгробные камни.