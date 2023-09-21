Энергетики продолжают строительство сетей в Западной Сибири

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Сегодня в Тюменской области, Югре и на Ямале производят более половины нефти и почти 80% газа. В последние годы месторождения с «легкими» запасами истощаются, и нефтяники все активнее разрабатывают трудноизвлекаемые ресурсы. Для их использования требуется больше электроэнергии.

- С 2020 года Группа «Россети» инвестировала в развитие электросетей Тюменской области, Ямала и Югры около 33 млрд рублей. В ближайшие два года направим на эти цели еще 47 млрд рублей. Стратегический приоритет - электроснабжение добывающих предприятий. Также уделяем большое внимание усилению инфраструктуры, питающей города нефтяников и газовиков. Работа на севере имеет свои особенности. Как правило, речь идет о строительстве объектов в труднодоступных районах с использованием всего возможного арсенала техники — от вездеходов до вертолетов, - рассказал глава компании Андрей Рюмин.

Так, в Югре в августе 2023 года «Россети Тюмень» начали строительство линии электропередачи «Святогор - Угутский» протяженностью 80 км, которая усилит энергоузел, питающий сразу пять месторождений с общим объемом добычи около 2 млн тонн нефти в год.