В Губкинском осудят пьяного лихача без прав, сбившего на переходе двух юных сестер

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В Губкинском осудят местного жителя, сбившего двух сестер 2010 и 2017 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 17 июля мужчина, находясь пьяным за рулем, решил совершить обгон, выехал на встречную полосе и совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате детям причинен тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что мужчина лишен водительских прав и ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Сейчас северянин находится под стражей и обвиняется по двум пунктам ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ.