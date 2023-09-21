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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 8:40

В Губкинском осудят пьяного лихача без прав, сбившего на переходе двух юных сестер

Губкинец, сбивший на пешеходном переходе двух юных сестер, предстанет перед судом
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Губкинском осудят местного жителя, сбившего двух сестер 2010 и 2017 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 17 июля мужчина, находясь пьяным за рулем, решил совершить обгон, выехал на встречную полосе и совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате детям причинен тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что мужчина лишен водительских прав и ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Сейчас северянин находится под стражей и обвиняется по двум пунктам ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ.