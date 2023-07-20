Прокуратура начала проверку аварии в Губкинском, в которой сбили детей на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Прокуратура округа организовала проверку обстоятельств ДТП в Губкинском, в которой пострадали двое детей.

- По поручению прокуратуры автономного округа прокурором Губкинский организовано проведение поверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние, 2010 г.р. и 2017 г.р. - говорится в сообщении прокуратуры.

Оказалось, что за рулем ВАЗ 217030 находился ранее судимый местный житель, лишенный водительских прав. При выполнении обгона впереди движущегося автомобиля, мужчина выехал на полосу встречного движения и сбил детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Детям оказана медицинская помощь, а виновник аварии задержан, в отношении него возбуждены два уголовных дела.