В Аксарке у мемориала воинам-приуральцам обустроят «Аллею Памяти»

Фото: Иван Сакал, соцсети

Мемориал войнам-приуральцам, установленный в Аксарке, получит продолжение в виде комплекса «Аллея Памяти». Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

- Комплекс будет дополнен скульптурной композицией, увеличатся площадь для массовых мероприятий и парковая зона. Проектировщик уже определен, позже представим людям эскизный проект, - сказал управленец.

Также он отметил, что новый памятник станет символом преемственности поколений защитников Родины, а еще - продолжением набережной.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на салехардском кладбище установили мемориал, посвященный бойцам СВО. Он выполнен в виде гранитной стелы, увенчанной декоративным скульптурным элементом «Пламя».