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НовостиОбщество20 сентября 2023 6:03

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой

Появился дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой. Об этом представители окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства сообщили в своих соцсетях.

«23 сентября авиакомпания «Ямал» вводит дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой. Вылет в 07.30», - говорится в сообщении.

Билеты уже в продаже, купить их можно на официальном сайте авиаперевозчика.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что на борту самолетов авиакомпании «Ямал» теперь можно почитать сборники русских классиков. В них вошли рассказы таких мэтров литературы как Пришвин, Чехов и Шукшин.