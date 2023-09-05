Фото: авиакомпания «Ямал»

Теперь пассажиры авиакомпании «Ямал» могут почитать во время перелетов русскую классику. В кармане впереди стоящего кресла пассажиры найдут сборник произведений «Будь выше», включающий рассказы мэтров литературы.

«Пришвин, Чехов и Шукшин станут ближе к вам. Красота Родины, надежда и добрый юмор - вы погрузитесь в эти произведения и точно получите удовольствие», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице авиакомпании в соцсети «ВКонтакте».

Кстати, данная идея принадлежит губернатору Дмитрию Артюхову, а воплотила ее команда регионального департамента молодежной политики совместно с арт-резиденцией «Полярис».