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НовостиОбщество5 сентября 2023 5:07

Пассажиры авиакомпании «Ямал» могут почитать во время перелетов русскую классику

На борту самолетов авиакомпании «Ямал» теперь есть сборники русских классиков
Марина Прохорова
Фото: авиакомпания «Ямал»

Фото: авиакомпания «Ямал»

Теперь пассажиры авиакомпании «Ямал» могут почитать во время перелетов русскую классику. В кармане впереди стоящего кресла пассажиры найдут сборник произведений «Будь выше», включающий рассказы мэтров литературы.

«Пришвин, Чехов и Шукшин станут ближе к вам. Красота Родины, надежда и добрый юмор - вы погрузитесь в эти произведения и точно получите удовольствие», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице авиакомпании в соцсети «ВКонтакте».

Кстати, данная идея принадлежит губернатору Дмитрию Артюхову, а воплотила ее команда регионального департамента молодежной политики совместно с арт-резиденцией «Полярис».