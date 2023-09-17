Два новых сквера и мототрасса появятся в Салехарде

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде назвали проекты-победители конкурса «Уютный Ямал». По словам главы Алексея Титовского, уже в следующем году в городе появятся мототрасса и два сквера - журналистам и врачам.

Всего участие в голосовании приняли 11 тысяч салехардцев. Большинство из них выбрали медиа-парк по улице Сандалова - 2 678 голосов. На втором месте с минимальным отрывом расположился сквер салехардским медработникам, а кроссовая мототрасса оказалась на третьем.

- Очень важно слышать в вопросах благоустройства мнение горожан. И очень здорово, что салехардцы так активны в голосовании. Друзья, спасибо за инициативность и неравнодушие! Будем работать над проектами, - обратился к землякам Алексей Титовский.