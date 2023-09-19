Житель Нового Уренгоя, убивший обидчика ударом кулака, отделался ограничением свободы

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В Новом Уренгое осудили местного жителя 1974 года рождения, случайно убившего человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 28 мая. В тот день между обвиняемым и погибшим (пьяным жителем Башкортостана) завязался словесный конфликт. Сначала мужчины повздорили в автобусе, а затем возле вокзала - подрались.

- Обвиняемый ударил обидчика кулаком в лицу, отчего тот упал на спину, ударившись головой и телом об асфальт. В результате мужчина получил черепно-мозговую травмы, ставшую причиной его смерти, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал северянина виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил его к десяти месяцам ограничения свободы.