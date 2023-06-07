Житель Нового Уренгоя не рассчитал удар и убил человека

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1974 года рождения, случайно убившего человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 28 мая возле здания вокзала. В тот день между обвиняемым и погибшим (жителем Башкортостана) завязался словесный конфликт, переросший в драку.

- Обвиняемый ударил обидчика кулаком в лицу, отчего тот упал на спину, ударившись головой и телом об асфальто-бетонное покрытие. В результате мужчина получил черепно-мозговую травмы, ставшую причиной его смерти, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Новоуренгоец обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозит до двух лет лишения свободы.