Власти Лабытнанги выплатят пострадавшей от укуса собаки девочке 10 тысяч рублей

Бездомная собака напала на ребенка в Лабытнанги Фото: Вера Зенина

Прокуратура Лабытнанги помогла родителям 9-летней девочки, которую укусила бездомная собака, добиться выплаты моральной компенсации. Как рассказали в надзорном органе, инцидент произошел еще в апреле, но окончательное решение по делу было принято недавно.

- Поскольку ответственность за отлов безнадзорных животных лежит на местной администрации, прокурор направил в суд иск, требуя с мэрии компенсировать причиненный ребенку моральный вред, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге, выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, и взыскал в пользу несовершеннолетней 10 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ямальском районе собака напала на маленького ребенка, укусив его за лицо. Мальчику даже пришлось накладывать швы.