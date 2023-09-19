В пангодинской школе открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО Вячеслава Коновалова

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В пангодинской школе №1 увековечили память о Вячеславе Коновалове, погибшем при исполнении воинского долга. Накануне там открыли мемориальную памятную доску, посвященную бойцу, рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

На открытии присутствовали школьники, учителя и классный руководитель Вячеслава Татьяна Филипцева.

- Делаем все, чтобы наши парни оставались в памяти, были неотъемлемой частью нашей истории, - подчеркнул управленец.

Также он напомнил, что несколько месяцев назад в муниципалитете запустили проект «Портреты наших героев», в рамках которого участникам читают лекции о северянах, защищавших и защищающих честь России. Встречи проходят еженедельно, присоединиться к ним может каждый.