Для жителей Надыма проведут встречи, на которых расскажут о земляках, участвующих и погибших в СВО

Фото: администрация Надымского района

В Надыме стартовал муниципальный проект «Портреты наших героев», посвященный бойцам СВО. Как пояснили в администрации муниципалитета, он подразумевает знакомство жителей с историями земляков, отмеченных высокими наградами за отвагу, мужество и героизм.

Первая такая встреча прошла 6 июля в надымском Музее истории и археологии. Волонтеры рассказали ребятам, посещающим досуговые площадки Дома молодежи, и его сотрудникам о ямальцах-участниках специальной военной операции. Некоторые из них получили награды и были отмечены военным руководством, а другие, к сожалению, погибли.

Фото: администрация Надымского района

Цикл просветительских мероприятий организован по поручению главы муниципалитета Дмитрия Жаромских.

- Важно, чтобы мы рассказывали о наших земляках, с честью отстаивающих Родину, не только детям, но и взрослым. Мы должны чтить и помнить погибших, помогать тем, кто сейчас на линии соприкосновения. Знание о том, что здесь их ценят и ждут, поможет лучше справляться с задачами, - отметил руководитель муниципалитета.

Сами встречи будут проходить в течение нескольких месяцев. Информация о их проведении будут сообщать заранее.