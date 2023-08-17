Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде позаботятся о могилах бойцов, погибших в спецоперации. Накануне глава города Алексей Титовский встретился с их родственниками, чтобы обсудить обустройство зоны захоронения, сообщили в мэрии.

- Наш святой долг - достойно увековечить память героев, которые отстаивали интересы государства ценой собственной жизни. В таком вопросе важно мнение их семей и родных, - отметил управленец.

В итоге участники встречи согласовали единый вид надгробных камней, установку мемориала и создание Аллеи Памяти. Кроме того, будет проведена отсыпка территории и облагорожены тропинки.

- Благодарю семьи за отклик и поддержку, а также за проявленное понимание на период проведения работ, приступить к которым планируется уже на этой неделе, - сказал Алексей Титовский.