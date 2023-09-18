«Стыдно должно быть за такую работу»: в Надыме уже месяц не могут доделать тротуар у Вечного огня

Фото: соцсети

Жители Надыма возмущены безалаберным отношением рабочих к своим обязанностям. Дело в том, что уже целый месяц тротуар возле Вечного огня находится в недоделанном состоянии, а когда возобновятся работы - неизвестно.

- Сколько это будет продолжаться? С коляской ни пройти ни проехать! Оставили и уехали, - негодует местная жительница.

На фото, опубликованном северянкой, видны валяющаяся тротуарная плитка и голый участок земли, на который, почему-то, и решили махнуть рукой.

Фото: соцсети

В комментариях к посту горожане поддержали землячку и отметили, что происходящее - недопустимо.

- Тоже там хожу каждый день. Стыдно должно быть за такую работу. Дорожку не доделали, асфальт дальше положили, все через пень-колоду. Ступени поломали на самом памятнике. Красота..., - возмущается Лена Нужных.

В администрации Надымского района сообщили, что работы не были завершены из-за расторжения муниципального контракта и повторного проведением аукциона на выполнение работ по укладке брусчатки.

- Работы по ремонту тротуаров возле памятника планируется завершить до 30 октября. В том числе будут устранены замечания, указанные в сообщении, - добавили в мэрии.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в Салехарде уже три года не могут доделать тротуар на улице Ленина. Работу бросили ровно посередине.