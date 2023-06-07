В Салехарде уже три года не могут доделать тротуар на улице Ленина

Фото: соцсети

В Салехарде уже три года не могут до конца проложить тротуар на улице Ленина. По словам горожан, работу бросили ровно посередине, и с тех самых пор дорога стоит недоделанная.

- Улица Ленина, выход с двух стоянок к пешеходной зоне. Уже три года доделать никак не получается. Уважаемая администрация города, обратите внимание на этот метр тротуара, - написал в соцсетях местный житель.

В качестве доказательств он прикрепил фото с вымощенной кирпичом дорожкой, но лишь до середины, затем начинается песок, окаймленный двумя бордюрами.

В комментариях большинство жителей иронично отнеслись к происходящему, отметив, что для быстрого завершения работы нужно, что бы кто-нибудь получил там травму. Нашлись и те, кто предложили самим доделать дорогу, но предприимчивых горожан остановили замечанием, что по закону делать этого нельзя.

Спустя три дня на сообщение отреагировали в АО «Салехардэнерго». Представить компании сообщил, что работы по благоустройству данного участка будут выполнены до 30 июля 2023 года.