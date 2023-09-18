Фото: «Защитники Отечества» на Ямале

В Лабытнанги установили баннер в память об Александре Свечкареве, погибшем в ходе СВО. Как сообщили в региональном фонде «Защитники Отечества», ранее семья бойца обратилась к социальному координатору Кристине Михеевой с просьбой увековечить память о нем.

В свою очередь Кристина Михеева обратилась в городскую администрацию и вместе с семьей Александра подготовила информацию для изготовления баннера.

- Теперь на Аллее Славы есть памятное место, куда может прийти семья погибшего. Они, к слову, очень рады этому событию, гордятся своим сыном, братом и отцом и, безусловно считают Александра героем, - рассказали в фонде.

Напоминаем, что Александр Свечкарев был мобилизован в сентябре и посмертно награжден орденом Мужества.