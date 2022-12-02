Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги простились с Александром Свечкаревым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Напоминаем, что печальная весть о гибели бойца пришла 30 ноября.

Трогательные слова в адрес героя произнесла глава муниципалитета Марина Трескова.

- Александр погиб, защищая нашу страну и мирный народ от засилья неонацистов. Он спасал людей, которые хотят думать и говорить по-русски, для которых подвиги дедов, прадедов по-настоящему святы и в чьих сердцах живет историческая память, - сказала градоначальница.

Александр носил звание младшего сержанта и был командиром отделения. Имея опыт военной службы, он отправился на Донбасс, чтобы защищать его жителей.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- Быть готовым встать в строй - это значит иметь большую внутреннюю силу, очень доброе, но очень смелое сердце. Низкий поклон Александру за мужество. Именно в таких людях заключается сила России, - отметила Марина Трескова.

Также градоначальница поблагодарила родителей погибшего бойца за воспитание сына - Александр вырос настоящим патриотом.

Напоминаем, что минувшей весной в городе проводили еще одного солдата - Андрея Иванова. Парень был командиров отделения сбора и эвакуации раненых и погиб, спасая раненых товарищей.