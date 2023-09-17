Прокуратура заинтересовалась трещиной на лобовом стекле самолета, летевшего из Надыма в Москву

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Новоуренгойская транспортная прокуратура заинтересовалась информацией о трещине, возникшей на лобовом стекле самолета, летевшего из Надыма в Москву.

Инцидент произошел, когда воздушное судно пролетало над Архангельской областью.

- Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка указанной информации. При наличии оснований будет инициировано проведение надзорных мероприятий в отношении авиакомпании на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов, - сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что три собаки помешали приземлиться самолету, летевшему из Москвы в Надым.