В Надыме собаки помешали приземлиться самолету, летевшему из Москвы

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В Надыме собаки помешали приземлиться летевшему из Москвы самолету. Из-за того, что животные бегали по взлетно-посадочной полосе, судну пришлось уйти на второй круг, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- Сегодняшним утром, 18 августа, экипаж воздушного судна авиакомпании «Ямал», находясь в восьми километрах от аэродрома Надыма, принял решение уйти на второй круг по причине нахождения на взлетно-посадочной полосе трех собак, - прокомментировали в ведомстве.

После того как псов убрали с летного поля, воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находились 95 человек, никто из них не пострадал.

В связи со случившимся Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство выяснит, насколько хорошо оператор аэродрома соблюдает законодательство о безопасности полетов.