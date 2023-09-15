В Салехарде начинается строительство семиэтажки, куда переедут 128 семей из аварийного жилья

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начинается строительство семиэтажного дома площадью более семи тысяч метров квадратных, куда переедут 128 семей из аварийного жилья. Об этом сообщили в городской администрации.

Многоэтажка появится в центре города - на улице Ямальская, в шаговой доступности от всей социальной инфраструктура.

На данный момент строители уже сформировали площадку, завозят материалы, технику и инвентарь. По оценкам специалистов, работы займут около двух лет.

Также в окружной столице возводят шесть домов в микрорайоне Солнечный и на улице Павлова. Часть квартир пойдет на продажу, а в другую переедут жители аварийного и ветхого фонда.

Всего с начала года из аварийного жилья переехали 72 салехардские семьи, кроме того, полностью расселены 14 ветхих домов.