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НовостиНедвижимость13 сентября 2023 2:13

Шесть жилых домов с офисными помещениями построят в Салехарде

В Салехарде построят еще шесть жилых домов
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Салехарде построят еще несколько жилых домов. По словам главы города Алексея Титовского, они появятся в микрорайоне Солнечный и на улице Павлова.

Так, на пустующем участке микрорайона Солнечный появятся три многоэтажки общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. В них предусмотрены одна-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также офисные помещения. Стройка одного из трех домов уже началась.

На улице Павлова также появятся три многоквартирных дом с офисными помещениями. Их возведут на большом пустующем участке.

Завершатся работы в 2026 году. Часть квартир пойдет на продажу, а в другую переедут жители аварийного и ветхого фонда.