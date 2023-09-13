Шесть жилых домов с офисными помещениями построят в Салехарде

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В Салехарде построят еще несколько жилых домов. По словам главы города Алексея Титовского, они появятся в микрорайоне Солнечный и на улице Павлова.

Так, на пустующем участке микрорайона Солнечный появятся три многоэтажки общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. В них предусмотрены одна-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также офисные помещения. Стройка одного из трех домов уже началась.

На улице Павлова также появятся три многоквартирных дом с офисными помещениями. Их возведут на большом пустующем участке.

Завершатся работы в 2026 году. Часть квартир пойдет на продажу, а в другую переедут жители аварийного и ветхого фонда.