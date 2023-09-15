Фото: соцсети

В Ноябрьске спалили дорогущий «Infiniti». Изначально информация об этом появилась в соцсетях, а затем ее подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.

- В Ноябрьск произошло возгорание автомобиля «Infiniti».Сообщение о пожаре поступило 14 сентября в 23:54, в 00:05 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге огонь повредил автомобиль на площади два квадратных метра.

На данный момент дознаватели МЧС выясняют причину пожара. По информации из соцсетей, это был поджог.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске семья едва не погибла во время пожара, надышавшись угарным газом.