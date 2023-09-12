В Ноябрьске семья едва не погибла во время пожара, надышавшись угарным газом

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске бдительность соседей помогла спасти семью от гибели при пожаре в многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Информация о возгорании поступила сегодня ночью в 1.38. Через две минуты спасатели уже были на месте, открытого горения не наблюдалось. Помощь пожарных в тушении не понадобилась, - уточнили в ведомстве.

Как оказалось, в одной из квартир произошло сильное задымление из-за аварийного режима работы посудомоечной машины. В момент произошедшего люди уже спали и не почувствовали запаха дыма.

К счастью, обнаружили задымление соседи семьи. Они сразу же разбудили жильцов, вызвали спасателей и медиков. В итоге отца, мать и их дочь передали медикам с признаки отравления угарным газом.

- В результате произошедшего поврежден кухонный гарнитур на площади два квадратных метра и закопчена кухня по всей площади, - добавили в МЧС.