«Есть замечания»: глава Лабытнанги осмотрела ремонтируемые детские площадки

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова проверила, как идет в городе обустройство детских площадок.

- Накануне проехала все территории, где проводятся работы. Есть замечания, попросила подрядчиков устранить их в короткие сроки, а управление ЖКХ - проконтролировать исполнение, - сообщила градоначальница.

Также, по ее словам, работы на всех площадках должны завершиться до конца сентября.

Напоминаем, что в этом году в Лабытнанги ремонтируют 14 игровых комплексов. На каждом стелют травмобезопасное резиновое покрытие, а на нескольких адресах, по просьбам горожан, меняют игровые элементы.

Всего за пять лет в городе обновили 60 игровых комплексах - это половина из имеющихся. Работа в этом направлении продолжится.