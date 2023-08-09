В Лабытнанги обновляют 14 детских площадок

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги продолжают обновлять детские площадки. По словам главы города Марины Треской, сейчас подрядчик обустраивает игровые комплексы по улице Гагарина, Обская и Поисковая.

- Монтируется оборудование, укладывается специальное покрытие. Мы создадим безопасные условия абсолютно на всех игровых площадках, - подчеркнула градоначальница.

Всего в этом году преобразятся 14 игровых площадок, в том числе и в отдаленных микрорайонах - БАМ, Обская.

- Новые горки, качели и лабиринты... Не терпится увидеть первую «общественную приемку» и счастливые лица детей. Надеюсь, они оценят наши старания, - сказала Марина Трескова.

Напоминаем, что в прошлом году в Лабытнанги отремонтировали также 14 игровых площадок. Работы велись на улицах Северная, Пионерская, Корчагинцев, Ковалева, Магистральная и других.