Учитель родного языка из Сеяхинской школы-интерната вышла в финал профессионального конкурса

Фото: администрация Ямальского района

Меретя Тусида, преподающая родной язык в Сеяхинской школе-интернате, примет участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Об этом сообщили в администрации Ямальского района.

Участие в мероприятии примут более 200 педагогов из 73 субъектов страны. Им предстоит продемонстрировать свое мастерство на следующих педагогических испытаниях: «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час» и «Мастер-класс».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что Владимир Путин объявил благодарность двум ямальским педагогам. Это учитель школы №2 из Муравленко Наталья Кустова и замдиректор гимназии №1 из Ноябрьскаи Татьяна Масловая.