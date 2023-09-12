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НовостиОбщество12 сентября 2023 13:18

Президент РФ объявил благодарность двум ямальским педагогам

Владимир Путин отметил заслуги ямальских учителей
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум ямальским педагогам. Соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в образовании и многолетний добросовестный труд объявить благодарность президента Российской Федерации Наталье Кустовой, учителю школы №2 города Муравленко и Татьяне Масловой, замдиректора гимназии №1 из Ноябрьска», - говорится в документе.

Распоряжение подписано от 8 сентября 2023 года.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что Владимир Путин объявил благодарность заместителю директора ноябрьской школы №3 Айгуль Нигаматовой. Глава государства отметил многолетнюю добросовестную работу педагога и ее заслуги в области образования.