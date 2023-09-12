Президент РФ объявил благодарность двум ямальским педагогам

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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум ямальским педагогам. Соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в образовании и многолетний добросовестный труд объявить благодарность президента Российской Федерации Наталье Кустовой, учителю школы №2 города Муравленко и Татьяне Масловой, замдиректора гимназии №1 из Ноябрьска», - говорится в документе.

Распоряжение подписано от 8 сентября 2023 года.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что Владимир Путин объявил благодарность заместителю директора ноябрьской школы №3 Айгуль Нигаматовой. Глава государства отметил многолетнюю добросовестную работу педагога и ее заслуги в области образования.