Энергетики направили более 9 млн рублей на ремонт подстанции на Ямале

Фото: Мария Кузнецова

«Россети Тюмень» завершили технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Погружная» на Ямале, участвующей в электроснабжении объектов Вынгапуровского нефтегазоконденсатного месторождения. На выполнение работ компания направила 9,6 млн рублей.

Энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов и установили на них новые моторные приводы регулирования напряжения под нагрузкой. Кроме того, осуществили техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования на подстанции. При проведении работ использовалась тяжелая спецтехника, в том числе подъемные краны и седельный тягач.

Плановый ремонт питающего центра позволил повысить надежность электросетевой инфраструктуры Вынгапуровского месторождения, годовой объем нефтедобычи которого составляет порядка 1,7 млн тонн нефти.