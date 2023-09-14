Салехардский центр помощи нуждающимся переехал в новое здание

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде епархиальный центр «Обитель», где помогают вещами всем нуждающимся, переехал в новое здание. Об этом сообщили в городской администрации.

Подходящее помещение построили на берегу Полуя. Это стало возможным благодаря гранту губернатора, помощи муниципалитета, предпринимателей и частным пожертвованиям.

- Новое здание просторное, перспективное и очень удобное. В будущем мы хотим установить стиральную и сушильную машины и вещевой автоклав. Будет удобно для всех. Люди, желающие пожертвовать вещи в хорошем состоянии, смогут принести их к нам. Наши волонтеры их отсортируют и передадут в руки тем, кто нуждается, - говорит директор «Центра социальной поддержки «Обитель» Максим Шкляров.

Фото: администрация Салехарда

Принести одежду и исправную бытовую технику можно по адресу: улица Ленина д. 1/3 (за зданием Салехардского комбината). Вещи принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00, а выдаются по субботам с 13.00 до 15.00

Также двери «Обители» открыты и для людей, которые по каким-либо причинам попал в трудную жизненную ситуацию.