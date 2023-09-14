Житель Лабытнанги, приставивший нож к животу беременной продавщицы, предстанет перед судом

Фото предоставлено КП

В Лабытнанги осудили грабителя ювелирного магазина, угрожавшего ножом беременной продавщице. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сначала мужчина зашел в магазин под видом покупателя, затем - подошел к девушке, находящейся на шестом месяце беременности, приставил нож к ее животу и потребовал открыть кассу.

- После выполнения требований похититель взял из кассы 50 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении, - прокомментировали в ведомстве.

Но долго бегать северянин не смог. Полицейские задержали его по «горячим следам» и доставили в отделение.

В итоге суд, учитывая позицию гособвинителя, признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия) и приговорил его к 4 годам в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы сроком на год.