В Лабытнанги поймали грабителя ювелирного магазина, который приставил нож к животу беременной продавщицы

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Лабытнанги полицейские задержали по «горячим следам» грабителя ювелирного магазина, который приставил нож к животу беременной продавщицы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Мужчина зашел в ювелирный магазин под видом покупателя. Затем он подошел к продавцу, которая находится на шестом месяце беременности, приставил нож к ее животу и потребовал открыть кассу. После выполнения требований похититель взял 45 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении, - прокомментировали в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Им оказался неоднократно судимый 23-летний местный житель.

Сейчас на молодого человека заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ему грозят принудительные работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет. В последнем случае злоумышленник также должен будет выплатить крупный штраф.