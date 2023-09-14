В Надыме осудят пьяного мужчину, пытавшегося застрелить обидчика во дворе дома

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В Надыме осудят местного жителя 1961 года рождения, по пьяни задумавшего застрелить соседа. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 3 июня в одном из городских дворов. Около 22.00 обвиняемый повздорил с 33-летним мужчиной. Далее между ними произошла потасовка, а затем надымчанин побежал в квартиру за ружьем.

- Спустившись и обнаружив во дворе своего оппонента, северянин прицелился и выстрелил. В результате потерпевший получил огнестрельное ранение в область правого надплечья и повреждение мягких тканей шеи, - прокомментировали в ведомстве.

Раненного надымчанина доставили в больницу, а приехавшие на вызов полицейские задержали и обезоружили мужчину.

В настоящее время следователями собрано достаточно доказательств вины северянина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.