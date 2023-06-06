«Он упал, а я пошел домой»: пьяный надымчанин пытался застрелить обидчика во дворе дома

Скриншот из видео

В Надыме возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1961 года рождения, по пьяни открывшего стрельбу. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Преступление произошло 3 июня в одном из городских дворов. Около 22.00 обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, вступил в конфликт 33-летним мужчиной. Далее между ними произошла потасовка, а затем надымчанин побежал в квартиру за ружьем.

- Спустившись и обнаружив во дворе своего оппонента, северянин прицелился и выстрелил. В результате потерпевший получил огнестрельное ранение в область правого надплечья и повреждение мягких тканей шеи, - прокомментировали в ведомстве.

Раненного мужчину доставили в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медпомощь. Что касается стрелявшего, его задержали прибывшие по сообщению жильцов полицейские.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили судебно-криминалистические экспертизы.