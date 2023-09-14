Жители Ноябрьска высадили более пяти тысяч деревьев

Фото: администрация Ноябрьска

С начала года в Ноябрьске высадили 5 300 деревьев и кустарников. Улицы города украсили клены, черемуха, ирга, яблони, туи, кедры, ели, сосны, березы, рябины, ольха, сирень, барбарис и можжевельник, сообщили в пресс-службе мэрии.

Саженцы приобретались как за счет бюджета, так и при активном участии предприятий и организаций Ноябрьска.

В высадке деревьев активно участвуют и сами жители, выходя на экологические акции: «Чистый город», «Вода России», «Живи, лес», «Всероссийский день посадки леса», «Чистый лес» и другие.

- Субботники помогают нашему городу быть чище и зеленее, - заключили в администрации.

Фото: администрация Ноябрьска

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что ноябрьскую площадь Памяти украсили пять кленов.