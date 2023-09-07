Ноябрьскую площадь Памяти украсили пять кленов

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске впервые высадили пять кленов. Деревья украсили площадь Памяти, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Высадили клены работники «Ноябрьского садового центра» в рамках экологической акции «Зеленая Россия», - прокомментировали в мэрии.

Как рассказала руководитель центра Лариса Штанько, данные клены относится к разновидности клен приречный и более адаптированы к северным условиям.

Кстати, завезли деревья из тюменского питомника, как и предыдущие. Например, 50 лип, которые садили в 2022 году, успешно перенесли зиму и летом радовали ноябрян своей зеленью.

Еще 60 лип украсили «Ноябрьск-парк» в этом году. Кроме того, садовый центр высадил 15 акаций на улице Высоцкого и 650 кустарников возле городских тротуаров - спирею, барбарис и дерен белый.