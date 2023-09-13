Тазовская оленина получила статус органического продукта

Фото: Виктор Югай, соцсети

Тазовская оленина одна из первых в России получила статус органического продукта. Об этом сообщил глава муниципалитета Виктор Югай.

- Наше сельхозпредприятие СПК «Тазовский» получило сертификат, подтверждающий производство органической оленины. Теперь 30 наименований продукции предприятия будет выпускаться со специальной маркировкой «органик», - рассказал управленец.

Всего в этом году предприятие планирует заготовить более 650 тонн экологически чистой оленины. Кстати, вся его продукция пользуется большим спросом у тазовчан.

- Дополнительный знак качества, утвержденный Россельхознадзором, еще раз подтверждает, что наша продукция самая лучшая, вкусная и безопасная, - подчеркнул Виктор Югай.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском районе начнут изготавливать колбасу.