В Тазовском районе начнут изготавливать колбасу

Фото: пресс-служба губернатора

На базе сельхозкооператива «Тазовский» открылся цех по переработке мясной продукции. Средства на его строительство в размере 15 миллионов рублей были выиграны предприятием в прошлом году на окружном конкурсе грантов от губернатора.

Цех будет специализироваться на выпуске мясных полуфабрикатов и готовой продукции из оленины. Пока в ассортименте четыре вида копченых колбас и авторский продукт - ребрышки оленя холодного копчения.

На полную мощность, а это порядка 400 килограммов в смену, СПК «Тазовский» планирует выйти к середине 2023 года, при этом значительно расширив продуктовую линейку. Ямальцам будут предложены пельмени, котлеты, тефтели, мясные деликатесы, колбасы и сосиски.

- Сейчас мы находимся в начале пути развития производства готовой продукции, поэтому значительных объемов еще нет, но планы у нас серьезные. Мы обучили персонал, получили все необходимые сертификаты качества. Кстати в производстве нашей продукции не используются ГМО, красители и разного вида консерванты, отсюда и малые сроки хранени - до 30 дней, - отметил председатель СПК «Тазовский» Алексей Рожков.

Подготовка к реализации проекта стартовала в 2021 году. Возведение цеха велось с нуля, параллельно шел процесс создания инфраструктуры - строительство подъездных путей, подключение электричества и водопровода. В третьем квартале текущего года строители завершили все необходимые работы, в том числе монтаж и оборудование модульного комплекса.