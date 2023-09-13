Набережная у речного вокзала в Салехарде открыта для прогулок

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Привокзальная площадь у речного вокзала в Салехарде готова для прогулок и фотоссесий. Специалисты отремонтировали более 7 тысяч квадратных метров территории, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Строители частично обновили систему водоотведения, восстановили дождеприемные колодцы, уложили гранитную плитку и установили элементы благоустройства.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Напоминаем, что работы велись под контролем прокуратуры. Гособвинитель еженедельно приезжал на объект, а так в течение двух лет.

- Еженедельно, на протяжении двух лет (в навигационный период), транспортная прокуратура совместно со специалистами окружной дирекции капитального строительства выезжала на объект, контролировала процесс ремонта, решала возникающие вопросы и следила за соблюдением прав пассажиров, - прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре.