Набережная у речного вокзала в Салехарде открыта для прогулок

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Привокзальная площадь у речного вокзала в Салехарде готова для прогулок и фотоссесий. Специалисты отремонтировали более 7 тысяч квадратных метров территории, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.
Строители частично обновили систему водоотведения, восстановили дождеприемные колодцы, уложили гранитную плитку и установили элементы благоустройства.
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Напоминаем, что работы велись под контролем прокуратуры. Гособвинитель еженедельно приезжал на объект, а так в течение двух лет.
- Еженедельно, на протяжении двух лет (в навигационный период), транспортная прокуратура совместно со специалистами окружной дирекции капитального строительства выезжала на объект, контролировала процесс ремонта, решала возникающие вопросы и следила за соблюдением прав пассажиров, - прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре.