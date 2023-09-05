Набережную у речного вокзала в Салехарде восстановили под контролем прокуратуры

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Новоуренгойская транспортная прокуратура проконтролировала ремонт набережной у речного вокзала в Салехарде. Ранее там просела плитка, и Уральский транспортный прокурор велел подконтрольному ведомству проследить за ходом работ.

- Еженедельно на протяжении двух лет (в навигационный период) транспортная прокуратура совместно со специалистами окружной дирекции капитального строительства выезжала на объект, контролировала процесс ремонта, решала возникающие вопросы и следила за соблюдением прав пассажиров, - прокомментировали в надзорном органе.

На данный момент набережная отремонтирована, инцидентов с участием пассажиров в этот период не возникло.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде на берегу реки Полябта появятся беседки и кофе-точки.