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НовостиОбщество25 мая 2023 6:50

Учитель из Ноябрьска получила благодарность от Владимира Путина

Айгуль Нигаматова преподает химию в школе №3
Марина Прохорова
Фото: департамент образования ЯНАО

Фото: департамент образования ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность заместителю директора ноябрьской школы №3 Айгуль Нигаматовой. Глава государства отметил многолетнюю добросовестную работу педагога и ее заслуги в области образования.

Айгуль Разифовна окончила Бирский государственный пединститут 24 года назад и столько же лет работает в системе образования. В городской школе женщина преподает химию и практически каждый год ее ученики добиваются высочайших результатов на ЕГЭ.

Яркий тому пример - Татьяна Холодова. В прошлом году девушка стала одной из двух ямальских выпускниц, набравших 100 баллов на госэкзамене.

Кроме того, ученики Айгуль Разифовны становятся дипломантами разных этапов ВсОШ, а также несколько лет подряд удерживают лидирующую позицию на региональном этапе химического турнира.