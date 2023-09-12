В Лабытнанги футбольные ворота придавили ребенка

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В Лабытнанги произошла трагедия на футбольном поле: тяжелые ворота упали и придавили ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- По предварительным данным, 10 сентября на футбольной площадке спорткомплекса «Арктика» футбольные ворота упали на ребенка 2016 года рождения, - прокомментировали в ведомстве.

К сожалению, избежать травм юному северянину не удалось. Сейчас он получает необходимое лечение.

Чтобы установить все обстоятельства случившегося, следком организовал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме девочка получила травму, играя на недостроенной детской площадке.