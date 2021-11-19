В Надыме девочка получила травму, играя на недостроенной детской площадке Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Надымского района помогла местной жительнице добиться выплаты компенсации морального вреда ее дочери. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, ребенок получил травму на детской площадке, расположенной на бульваре Стрижова в Надыме.

- На момент происшествия детская площадка не была введена в эксплуатацию, велось ее строительство, при этом ООО «Квадрат» и МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» не предприняли никаких мер, чтобы оградить территорию, - отметили в прокуратуре.

В связи с этим гособвинитель обратился в суд с иском о взыскании с организаций морального вреда, причиненного девочке. В итоге суд обязал обе компании выплатить ребенку 30 тысяч рублей.