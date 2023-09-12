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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 10:42

В Салехарде потушили законсервированный бак ГМС

В окружной столице горел законсервированный бак ГМС
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В окружной столице загорелся законсервированный бак ГМС, принадлежащий «Салехардэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Возгорание произошло во время сварочных работ. В считанные минуты пожарные прибыли на место вызова, к тому времени из резервуара шел черный дым, - добавили в ведомстве.

На данный момент возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.

Всего в тушении участвовали 18 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС.

Напоминаем, что минувшей ночью в Ноябрьске едва не погибла семья из трех человек. Они отравились угарным газом, пока спали.