В Салехарде потушили законсервированный бак ГМС

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В окружной столице загорелся законсервированный бак ГМС, принадлежащий «Салехардэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Возгорание произошло во время сварочных работ. В считанные минуты пожарные прибыли на место вызова, к тому времени из резервуара шел черный дым, - добавили в ведомстве.

На данный момент возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.

Всего в тушении участвовали 18 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС.

Напоминаем, что минувшей ночью в Ноябрьске едва не погибла семья из трех человек. Они отравились угарным газом, пока спали.