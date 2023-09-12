В Ноябрьске готова площадка для строительства школы на 1 200 мест

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В 8-м микрорайоне Ноябрьска продолжают возводить школу на 1 200 мест. Она будет соответствовать всем современным требованиям и станет настоящим украшением города, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Сейчас рабочие ведут подготовительные работы по прокладке наружных инженерных систем, армируют монолитную балку и утепляют стены подвала.

Помимо классов в школе построят бассейн, а на территории оборудуют площадку для занятий спортом. На ней ученики будут тренироваться в теплую погоду.

Напоминаем, что также в Ноябрьске появятся две школы для младшеклассников. Речь идет корпусах на 500 мест каждый, один из них соединят с основным зданием школы №3, а второй - с общеобразовательной школой №6.