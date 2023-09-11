В Ноябрьске появятся две современные школы для младшеклассников

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Ноябрьске появятся еще две современные школы. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, речь идет о двух корпусах начальных классов на 500 мест каждый. Один из них соединят с основным зданием школы №3, а второй - с общеобразовательной школой №6.

- Особенностью детских учреждений станет максимальное использование светопрозрачных конструкций, которые позволят придать корпусам современный облик , в том числе теплым переходам, - добавили в ведомстве.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В каждом корпусе будут актовый и спортивные залы, библиотечный центр, столовая, медицинский блок и рекреационный центр. Также в зданиях оборудуют зоны приветствия, коворкинга, обучения правилам дорожного движения, мультиформатный зал и медиапространство.

Кроме того, для удобства особенных детей на всех этажах и во всех комнатах создадут безбарьерную среду, у входов установят пандусы с покрытием из нескользящего материала.

А на прилегающих территориях появятся зоны для игр и спорта.