Пьяный салехардец попытался зарезать собутыльника

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В Салехарде завели уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения, пытавшегося убить собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в ночь на 10 сентября двое мужчин, распивавшие алкоголь, вступили в конфликт. В итоге обвиняемый нанес удар ножом потерпевшему 1991 года рождения, - уточнили в ведомстве.

К счастью, раненый мужчина выжил. Свидетель преступления вовремя позвонил в скорую помощь и вызвал медиков.

В настоящее время правоохранители собирают доказательства вины мужчины. Он обвиняется по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое мужчина убил супругу и попытался сбежать из страны.