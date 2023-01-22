На Ямале мужчина убил супругу и попытался сбежать из страны

Мужчина отправил на тот свет свою супругу и попытался сбежать из России

В Новом Уренгое в октябре прошлого года в одном из жилых домов города была обнаружена женщина 1991 года рождения с признаками насильственной смерти. В области головы специалисты зафиксировали повреждения. Как рассказали корреспонденту «КП-Ямал» в пресс-службе регионального следственного комитета, завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В ведомстве также пояснили, что когда устанавливались все подробности и обстоятельства случившегося, стало ясно, что удары, которые привели к смерти женщины, нанес ее супруг. Когда мужчина понял, что отправил возлюбленную на то свет, он испугался и попытался сбежать из страны, но был пойман силовиками.

Следователи собрали необходимую доказательную базу его вины и передали уголовное дело в суд.